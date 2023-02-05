Вячеслав Быков: Гашек съехал с катушек! Видимо, ему часто шайбой в голову попадало
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Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков отреагировал на слова экс-вратаря сборной Чехии Доминика Гашека о российских хоккеистах в Матче звёзд НХЛ.
«Доминик Гашек съехал с катушек! Видимо, ему часто шайбой в голову попадало. Не знает, как ему получше выпятиться. Привык мелькать в газетных вырезках — и вдруг о нём забыли! Вот и напоминает, что есть такой персонаж … Ненормальный, одним словом!» — цитирует Быкова Sport24.
В звёздном уикенде НХЛ приняли участие девять россиян, что стало национальным рекордом. Ранее Гашек назвал участие российских хоккеистов в Матче звёзд НХЛ «отвратительной рекламой спецоперации» (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).
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