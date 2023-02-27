Макдэвид стал звездой недели в НХЛ. Канадец набрал 11 очков в трёх матчах

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.

Нападающий принял участие в трёх матчах, в которых забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач, суммарно набрав 11 очков при показателе полезности «+7». Кроме того, Макдэвид помог «Эдмонтону» отыграться с 1:2 в матче с «Филадельфией Флайерз» (4:2) и с 0:4 во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (5:6). В матче с «синими жакетами» канадец забил гол в меньшинстве.

Второй звездой стал голкипер «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк. Вратарь одержал две победы в двух встречах недели. В среднем за матч Улльмарк отражал 96,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,00. Во встрече с «Ванкувер Кэнакс» шведский голкипер забросил шайбу, поразив пустые ворота соперника.

Третьей звездой недели стал вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон. Голкипер «уток» одержал две победы в трёх встречах, пропуская в среднем 2,64 шайбы и отражая 94,7% бросков.