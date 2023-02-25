Макдэвид забил потрясающий гол в меньшинстве. «Эдмонтон» отыгрался с 0:4 за восемь минут
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В эти минуты на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После второго периода счёт 4:4.
На 33-й минуте при счёте 2:4 и игре в меньшинстве канадский капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, отборов шайбу у борта в своей зоне, убежал в контратаку. Сначала нападающий оторвался от защитника «Коламбуса» Адама Боквиста, затем ушёл от Джонни Годро, выехал на ворота и поразил ворота Йоонаса Корписало.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Отметим, что «Эдмонтон» отыгрался со счёта 0:4 за восемь минут и две секунды. Макдэвид уже оформил дубль.
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