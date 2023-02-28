Дмитрий Орлов набрал первые очки в составе «Бостона»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Бостон Брюинз». На момент написания новости в игре перерыв перед третьим периодом, гости ведут со счётом 3:2.

По ходу первого периода российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов набрал свои первые очки за клуб. Он записал в свой актив две результативные передачи. Орлов ассистировал Томашу Носеку и Нику Фолиньо.

Напомним, в составе «Вашингтона» Орлов провёл 43 матча в нынешнем сезоне, в которых забросил три шайбы и отличился 16-ю результативными передачами.

По итогам обмена «Вашингтон» получил форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика — пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м. Кроме того, столичный клуб получил от «Миннесоты» права на российского нападающего Андрея Светлакова, выступающего в ЦСКА, которые в дальнейшем были отданы «Бостону».