The Athletic — об обмене Орлова: «Вашингтон» размахивает белым флагом. Всё кончено
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Журналист The Athletic Шон Макиндо поделился мыслями о ситуации с «Вашингтон Кэпиталз». «Столичные» обменяли российского защитника Дмитрия Орлова и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон Брюинз».
«Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз» вышли из игры. Всё кончено.
Обмен Орлова и Хэтэуэя на пики сигнализирует о том, что «Кэпиталз» размахивают белым флагом перед борьбой за выход в плей-офф. Они будут продавцами после того, как весь год казались покупателями, и это всегда важные новости, когда команда меняет сторону так близко к дедлайну. Ключевой момент в том, что команда ветеранов, которая перед выходными была всего в двух очках от уайлд-кард-места, по сути, дала заднюю», — приводит слова Макиндо The Athletic.
Новость по теме«Овечкин недоволен ситуацией». The Athletic о реакции капитана «Кэпиталз» на обмен Орлова
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