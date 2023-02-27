The Athletic — об обмене Орлова: «Вашингтон» размахивает белым флагом. Всё кончено

Журналист The Athletic Шон Макиндо поделился мыслями о ситуации с «Вашингтон Кэпиталз». «Столичные» обменяли российского защитника Дмитрия Орлова и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон Брюинз».

«Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз» вышли из игры. Всё кончено.

Обмен Орлова и Хэтэуэя на пики сигнализирует о том, что «Кэпиталз» размахивают белым флагом перед борьбой за выход в плей-офф. Они будут продавцами после того, как весь год казались покупателями, и это всегда важные новости, когда команда меняет сторону так близко к дедлайну. Ключевой момент в том, что команда ветеранов, которая перед выходными была всего в двух очках от уайлд-кард-места, по сути, дала заднюю», — приводит слова Макиндо The Athletic.