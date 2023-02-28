Евгений Дадонов забил в первом матче после перехода в «Даллас»

В эти минуты в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Ванкувер Кэнакс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче в пользу гостей — 4:3. В составе хозяев отличился в том числе российский нападающий Евгений Дадонов.

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Дадонов принимает участие в своей первой игре после обмена в «Даллас». Он отличился на 25-й минуте матча после передач Уайатта Джонстона и Райана Сутера. Дадонова в ноыфй клуб обменяли на другого россиянина Дениса Гурьянова.

Ранее в этой игре российский нападающий Андрей Кузьменко отдал голевой пас в первом голе команды на четвёртой минуте игры. Вторую голевую он отдал на 32-й минуте матча. А на 16-й минуте другой российский форвард Василий Подколзин забил свой гол.