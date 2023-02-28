Российский форвард Барбашёв рассказал о помощи канадского защитника «Вегаса»
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв высказался об обмене из «Сент-Луис Блюз», о своей роли в новой команде и о знакомых игроках в составе «рыцарей».
«Я чувствовал, что меня обменяют. Это было вопросом времени.
В «Вегасе» есть знакомые лица, например, Алекс Пьетранджело? Это здорово. Я только прошлой ночью добрался из аэропорта в отель. Перед матчем встретился со всей командой. Всё прошло хорошо. Знакомые лица помогут упростить адаптацию.
Моя роль? Пока ничего не сказали. Просто играть в хоккей во время матчей.
Пьетранджело? Он уже помогает мне. Его жена много помогала моей жене уже со вчерашнего дня. Так что приятно иметь друга, с которым я играл», — приводит слова Барбашёва пресс-служба «Голден Найтс» в «Твиттере».
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