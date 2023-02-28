Российский форвард Барбашёв рассказал о помощи канадского защитника «Вегаса»

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв высказался об обмене из «Сент-Луис Блюз», о своей роли в новой команде и о знакомых игроках в составе «рыцарей».

«Я чувствовал, что меня обменяют. Это было вопросом времени.

В «Вегасе» есть знакомые лица, например, Алекс Пьетранджело? Это здорово. Я только прошлой ночью добрался из аэропорта в отель. Перед матчем встретился со всей командой. Всё прошло хорошо. Знакомые лица помогут упростить адаптацию.

Моя роль? Пока ничего не сказали. Просто играть в хоккей во время матчей.

Пьетранджело? Он уже помогает мне. Его жена много помогала моей жене уже со вчерашнего дня. Так что приятно иметь друга, с которым я играл», — приводит слова Барбашёва пресс-служба «Голден Найтс» в «Твиттере».