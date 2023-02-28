«Жена закричала». Российский игрок Барбашёв впервые прокомментировал обмен из «Сент-Луиса»

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв впервые прокомментировал обмен из «Сент-Луис Блюз».

«Я был дома, на кухне. Увидел в «Твиттере» новость об обмене. Секунд через пять моя жена закричала. Она на самом деле обрадовалась. Почувствовал облегчение. Мы все знаем, что у «Сент-Луиса» были большие сложности в ходе всего сезона. Приехать в Вегас, где действительно отличный клуб, где команда одерживает победы, — потрясающе. Для меня на самом деле важно, что я могу принести ещё пользу клубу.

Я провёл в Сент-Луисе семь лет. Чувствую, что это новый вызов для меня, хорошая возможность забраться подальше в плей-офф. С нетерпением жду», — приводит слова Барбашёва пресс-служба «Голден Найтс» в «Твиттере».