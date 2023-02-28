«Замечательно: меньше ехать». Гендиректор «Сибири» — о серии с «Авангардом» в плей-офф

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о подготовке команды к плей-офф.
«Доволен ли противостоянием «Авангард» — «Сибирь»? Нет такого: довольны — недовольны. Сейчас соперники настолько все равны в Восточной конференции, что по большому счёту было несильно важно, на кого мы выйдем. Замечательно: меньше ехать.
Логистика — главный плюс? Конечно, это очевидно. Даже не надо так долго обсуждать. С точки зрения соперника все равны. И, мне кажется, во всех парах на Востоке шансы 50 на 50. Пожалуй, кроме пары первого с восьмым, там явный фаворит есть. В остальных парах все одинаковы.
Стоит ли сейчас ждать перестройку? Всё может быть в жизни.
Есть ли у тренерского штаба планка, после которой предложим контракт на следующий сезон? Такой планки нет. И впрямую от результата игры в плей-офф это не зависит. Есть всякие факторы, которые влияют на контракт. Но предварительно мы уже ведём переговоры с тренерским штабом о продлении контрактов. Не совсем стоит так заострять внимание. Но для клуба крайне важно достичь чего-то большего, чем просто выход в плей-офф. Просто попадание в плей-офф для нас не показатель», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
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