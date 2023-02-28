Евгений Дадонов прокомментировал первый гол за «Даллас» в дебютном матче после обмена

Российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов прокомментировал первый гол в дебютном матче за «шерифов». Форварда выменяли из «Монреаль Канадиенс».

«Первый гол — это всегда приятно. Я думаю, это ключевой момент. Похоже, Уайатт Джонстон знал, куда я поеду, и он отдал хорошую передачу. У нас есть «химия», это здорово. Когда ты знаешь, что парень собирается делать, это делает твою игру намного проще», — приводит слова Дадонова официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4. Дадонов принял участие в своей первой игре после обмена в «Даллас». Он отличился на 25-й минуте матча после передач Уайатта Джонстона и Райана Сутера. Дадонова в новый клуб обменяли на другого россиянина – Дениса Гурьянова.