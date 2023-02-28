Александр Кожевников назвал лучших вратарей в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, кого считает лучшим вратарём в КХЛ. Специалист отметил двух голкиперов.
«Лучший вратарь КХЛ по итогам регулярного чемпионата? Подъяпольский, особенно когда он играл за «Северсталь». Его игра мне очень понравилась. Команда не очень сильная, а он её тащил. Но в СКА сейчас он выглядит не так.
Ещё бы отметил вратаря «Амура» Евгения Аликина, который в команде уже лет пять. Он тоже очень хорош», — приводит слова Кожевникова Legalbet.
Напомним, в текущем сезоне 27-летний Подъяпольский принял участие в 34 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Вратарь суммарно пропустил 81 гол, отразив 89,7% бросков. Подъяпольский в результате обмена покинул «Северсталь» в ноябре 2022 года, став игроком СКА.
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