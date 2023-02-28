В «Металлурге» прокомментировали слухи об интересе к Евгению Аликину и контракте на 70 млн

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал информацию об интересе клуба к голкиперу «Амура» Евгению Аликину.
«Ждать ли новых соглашений, продлений контрактов до 30 апреля? Нет. Была информация, что «Магнитка» интересуется Евгением Аликиным? Не знаю, кто там пишет у вас про 70 миллионов, но вратарей мало выходит на рынок. Понятно, что Аликиным интересуется не только «Магнитка», но и многие клубы, однако сумму вы называете неподъёмную.
Мы предлагаем меньше? Мы вообще пока ничего не предлагаем. У нас есть мысли, но мы никому ничего не предлагаем, потому что сейчас начинается плей-офф, мы ни с кем разговаривать не будем. У него плей-офф закончился? У него да, у нас нет. Мы все сосредоточены на своей команде сейчас», — приводит слова Гомоляко пресс-служба клуба.
- 28 февраля 2023
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