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Плющев — о плей-офф КХЛ: фавориты из года в год те же, есть определённый элемент застоя

Плющев — о плей-офф КХЛ: фавориты из года в год те же, есть определённый элемент застоя
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мыслями перед стартом Кубка Гагарина — 2023.

«Наиболее яркого фаворита сейчас назвать очень сложно, но лидеры, какими они были в прошлом, позапрошлом и даже позапозапрошлом сезонах, такими они и остались. Никаких новшеств в этом сезоне у нас нет. За первое место на Западе будут бороться ЦСКА и СКА — в этом я убеждён.

Что будет на Востоке? Сложно сказать. Там большие качели. В игру может вписаться и «Магнитка», и «Ак Барс», и «Салават» тот же. Сомневаюсь, что «Авангард» сможет бороться за финал конференции. В том, что фавориты из года в год одни и те же, есть определенный элемент застоя в КХЛ.

Думаю, главные фавориты на Западе. Они выступали стабильнее, увереннее по ходу чемпионата. Не думаю, что Восток сможет что-то предложить Западу. Хотя хоккей игра такая...», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

Плей-офф КХЛ стартует завтра, 1 марта матчами СКА — «Динамо» Минск, «Локомотив» — «Витязь», «Ак Барс» — «Нефтехимик» и «Салават Юлаев» — «Адмирал».

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