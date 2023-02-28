Инсайдер Дрегер: защитник «Коламбуса» Гавриков — план С для «Эдмонтона»
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Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков является планом С для «Эдмонтон Ойлерз», сообщает инсайдер TSN Пьер Лебрюн со ссылкой на другого инсайдера Даррена Дрегера в своём «твиттере».
«Я думаю, что Гавриков — это план С для «нефтяников», и, тем не менее, это, вероятно, самая простая сделка по сравнению с Чикраном или Экхольмом. Я слышал, что «Нэшвилл» сказали командам, что запрашиваемая цена начинается с двух пиков первого раунда за Маттиаса Экхольма», — написал Лебрюн.
Контракт 27-летнего Гаврикова с зарплатой $ 2,8 млн рассчитан до конца сезона-2022/2023. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он провёл в составе «Коламбуса» 52 матча и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8».
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