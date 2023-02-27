Фридман назвал клуб, который проявлял реальный интерес к защитнику «Коламбуса» Гаврикову
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Журналист и инсайдер Эллиотт Фридман поделился мыслями о возможном обмене российского защитника «Коламбус Блю Джекетс» Владислава Гаврикова.
«Я думаю, что есть команды, которые действительно хотят его заполучить, но только с продлённым контрактом. Как мне кажется, в Лос-Анджелесе был реальный интерес к Гаврикову, но они не хотят брать его на время — они хотят, чтобы он был переподписан. На данный момент я не думаю, что он проявлял слишком большое желание заключить там соглашение», — сказал Эллиотт.
Контракт 27-летнего Гаврикова с зарплатой $ 2,8 млн рассчитан до конца сезона-2022/2023. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он провёл в составе «Коламбуса» 52 матча и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8».
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