Стало известно время, когда «Рейнджерс» объявят о переходе Кейна в клуб

Североамериканский портал Lohud со ссылкой на свои источники утверждает, что «Нью-Йорк Рейнджерс» объявят о переходе форварда «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна в ночь на 1 марта после 1:00 мск.

Ожидается, что Кейн сможет сыграть за «синерубашечников» уже в ближайшем матче с «Филадельфией Флайерз». Матч начнётся в ночь на 2 марта в 3:30 мск.

«Чикаго» необходимо будет сохранить 50% зарплаты Кейна в размере $ 10,5 млн, а неизвестная третья команда, как ожидается, возьмёт на себя дополнительные 25%.

Кейн в нынешнем сезоне принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков. «Рейнджерс» после 60 матчей регулярного сезона НХЛ набрали 77 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.