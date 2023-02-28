Инсайдер «Рейнджерс»: для оформления обмена Кейна остаются формальности

Инсайдер Винс Меркольяно в своём «твиттере» прокомментировал возможный переход нападающего Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс» в «Нью-Йорк Рейнджерс».
«На данный момент для оформления сделки Патрика Кейна с «Рейнджерс» остаётся лишь уладить все формальности», — написал Меркольяно.
Напомним, в последнее время активно обсуждается возможный обмен 34-летнего американского нападающего. Кейн в нынешнем сезоне принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков.
«Рейнджерс» после 60 матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрали 77 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче клуб из Нью-Йорка сыграет с «Филадельфией Флайерз» 2 марта.
- 28 февраля 2023
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