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Инсайдер «Рейнджерс»: для оформления обмена Кейна остаются формальности

Инсайдер «Рейнджерс»: для оформления обмена Кейна остаются формальности
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Инсайдер Винс Меркольяно в своём «твиттере» прокомментировал возможный переход нападающего Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс» в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«На данный момент для оформления сделки Патрика Кейна с «Рейнджерс» остаётся лишь уладить все формальности», — написал Меркольяно.

Напомним, в последнее время активно обсуждается возможный обмен 34-летнего американского нападающего. Кейн в нынешнем сезоне принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков.

«Рейнджерс» после 60 матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрали 77 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче клуб из Нью-Йорка сыграет с «Филадельфией Флайерз» 2 марта.

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