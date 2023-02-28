Стала известна ожидаемая компенсация «Чикаго» от «Рейнджерс» за обмен Кейна

«Чикаго Блэкхоукс» за форварда Патрика Кейна получат от «Нью-Йорк Рейнджерс» выбор во втором и четвёртом раунде на драфте НХЛ — 2023, сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли в своём «твиттере».

Как сообщает журналист Винс Меркольяно в своём «твиттере» выбор во втором раунде может быть улучшен до первого раунда, если «Рейнджерс» выйдут в финал, либо выиграют Кубок Стэнли.

Ранее стало известно, что Кейн сможет сыграть за «синерубашечников» уже в ближайшем матче с «Филадельфией Флайерз». Игра начнётся в ночь на 2 марта в 3:30 мск.

Кейн в нынешнем сезоне принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков. «Рейнджерс» после 60 матчей регулярного сезона НХЛ набрали 77 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.