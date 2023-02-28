Фридман сообщил, что получит «Аризона» за участие в сделке Кейна

Инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере» заявил, что «Аризона Койотс» получит от «Нью-Йорк Рейнджерс» право на выбор в третьем раунде на драфте Национальной хоккейной лиги 2025 года за участие в сделке по Патрику Кейну.
Напомним, «Чикаго» сохранит 50% зарплаты Кейна в размере $ 10,5 млн, «Рейнджерс» и «Аризона» разделят оставшуюся часть кэпхита игрока пополам — по 25%. Ранее стало известно, что «Чикаго» получат от «Рейнджерс» выбор во втором и четвёртом раундах на драфте НХЛ — 2023.
Кейн в нынешнем сезоне принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков. «Рейнджерс» после 60 матчей регулярного сезона НХЛ набрали 77 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
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