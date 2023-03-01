«Бобби Оррлов». Журналист НХЛ сравнил россиянина с легендарным защитником «Бостона»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Журналист НХЛ Пит Блэкбёрн выразил свой восторг от игры российского защитника «Бостона» Дмитрия Орлова и сравнил его с легендой «Брюинз» Бобби Орром.

«Бостону» потребовалось три игры, чтобы превратить Дмитрия Орлова в Бобби Оррлова», — пошутил журналист в своём аккаунте в соцсети.

Журналист отметил первый гол россиянина в матче с «Калгари». Орлов в сольном проходе вошёл по центру в зону соперника и забросил первую шайбу «Бостона» в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Орлов набрал пять (2+3) очков за первые три матча в составе «Бостона» и повторил клубный рекорд Здено Хары.

Бобби Орр является двукратным обладателем Кубка Стэнли (1970, 1972) в составе «Бостона». Восемь раз подряд канадский защитник выигрывал «Джеймс Норрис Трофи», дважды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, получая «Арт Росс Трофи», что ни до, ни после него не удавалось ни одному защитнику.

Новость по теме Орлов повторил клубный рекорд Хары по очкам за первые три матча в составе «Бостона»