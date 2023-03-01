«Лос-Анджелес» обменял вратаря Джонатана Куика в «Коламбус»

Инсайдер НХЛ Франк Серавалли в своём аккаунте в соцсети сообщил, что «Лос-Анджелес Кингз» обменял вратаря Джонатана Куика в «Коламбус».

Сообщается, что Куик стал частью сделки по обмену Йоонаса Корписало. Подробности обмена ожидаются в ближайшее время. 37-летний Куик провёл всю карьеру в «Кингз» и стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в их составе.

Корписало в нынешнем сезоне принял участие в 28 встречах регулярного чемпионата, одержав 11 побед. При этом на счету Йоонаса нет ни одного шат-аута в нынешнем сезоне.

Корписало в нынешнем сезоне пропустил 82 шайбы с коэффициентом надёжности 0,913. В среднем он пропускает 3,17 шайбы за игру.

Корписало выступает в НХЛ с сезона-2015/2016. Всю заокеанскую карьеру он провёл в «Коламбусе».