«Буду помнить до конца своей жизни». Патрик Кейн трогательно попрощался с «Чикаго»

Нападающий Патрик Кейн обратился к фанатам и организации «Чикаго» с эмоциональной речью после обмена в «Рейнджерс».

«Чикаго, нет слов, чтобы выразить любовь и признательность всей моей семьи к организации «Блэкхоукс» и моим партнёрам по команде. Этот город и лучшие фанаты в мире приняли меня в 2007 году. Спасибо, что дали мне шанс и поддерживали меня на протяжении 1297 матчей, сыгранных в самом культовом свитере. Мы выиграли три Кубка Стэнли, я получил тысячи впечатлений, которые буду помнить до конца своей жизни.

Это было эмоциональное время для меня и моей семьи, но я чувствую, что это решение ставит меня в лучшее положение, чтобы сейчас постараться выиграть ещё один Кубок Стэнли. Горько покидать такое особенное для меня место, но я всегда буду хранить воспоминания, которые мы создали в Чикаго. Я с нетерпением жду следующего шага в своей карьере и всегда буду благодарен за всё, что я получил от «Блэкхоукс» и «Чикаго», — написал Кейн в своём аккаунте в соцсети.

Напомним, «Аризона Койотс» получит от «Рейнджерс» право на выбор в третьем раунде на драфте Национальной хоккейной лиги 2025 года за участие в сделке по Кейну. Также «Чикаго» сохранит 50% зарплаты Кейна в размере $ 10,5 млн, а «Рейнджерс» и «Аризона» разделят оставшуюся часть кэпхита игрока пополам — по 25%. «Чикаго» получит от «Рейнджерс» выбор во втором и четвёртом раундах на драфте НХЛ — 2023.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков.