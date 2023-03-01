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Бобровский прокомментировал свою рекордную победу в НХЛ

Бобровский прокомментировал свою рекордную победу в НХЛ
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Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал гостевую победу в матче с «Тампа-Бэй» (4:1). Голкипер совершил 29 сейвов и был признан первой звездой встречи.

«Мы отлично оборонялись — особенно в третьем периоде. Мы все вместе собрались в этот момент. Это огромная победа для нас. Надеюсь, дальше продолжим в том же духе.

Арена в Тампе – отличное сооружение. Она просто наэлектризована. Здесь интересно играть. Но ещё интереснее побеждать», — цитирует Бобровского пресс-служба «Флориды».

Бобровский оформил 354-ю победу за карьеру в НХЛ и установил рекорд лиги по победным матчам среди российских вратарей, превзойдя достижение Евгения Набокова. Отметим, что Бобровский сыграл 631 матч в лиге, в то время как Набокову для 353 побед понадобилось 697 матчей.

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