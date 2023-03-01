Задоров силовым приёмом у борта травмировал ветерана «Бостона»

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров в результате одного из своих силовых приёмов в матче с «Бостоном» (3:4 ОТ) травмировал нападающего Ника Фолиньо.

Россиянин применил силовой приём у борта в конце второго периода. 35-летний нападающий «Брюинз» после столкновения, корчась от боли, медленно покатил на скамейку запасных. В третьем периоде Фолиньо участия не принимал.

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В прошедшем матче Задоров отметился несколькими силовыми приёмами. В начале матча его столкновение с Брэдом Маршаном привело к драке с форвардом «Бостона» Трентом Фредериком. Ещё один неудачный силовой приём россиянина в концовке третьего периода привёл к голу «Бостона». Россиянин в результате силового приёма выключил из эпизода своего партнёра по команде и позволил гостям сравнять счёт в матче.

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