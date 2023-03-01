«Аризона» в шутливой форме поблагодарила Кейна за игру в составе клуба

«Аризона Койотс» после своего участия в обмене «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрика Кейна поблагодарила форварда за «карьеру» в составе клуба, оставив пост в своих социальных сетях.

Фото: Соцсети «Аризоны»

Напомним, по условиям сделки «Чикаго» сохранит 50% зарплаты Кейна от $ 10,5 млн, а «Рейнджерс» и «Аризона» разделят оставшуюся часть кэпхита игрока пополам — по 25%. Ранее стало известно, что «Чикаго» получит от «Рейнджерс» выбор во втором и четвёртом раундах на драфте НХЛ — 2023.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков. Ожидается, что Кейн дебютирует за «Рейнджерс» в матче с «Филадельфией Флайерз» 2 марта.