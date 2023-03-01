Панин жёстко снёс своего партнёра перед голом «Адмирала»
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В эти минуты в Уфе проходит первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Салават Юлаев» принимает на своём льду «Адмирал». После второго периода счёт равный — 1:1.
Перед голом гостей защитник уфимцев Григорий Панин, пытаясь провести силовой приём на игроке дальневосточников, жёстко снёс своего одноклубника Шакира Мухамадуллина. После столкновения Мухамадуллину понадобился лёд.
Панин провёл в регулярном сезоне-2022/2023 57 матчей, в которых отметился пятью шайбами и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. Мухамадуллин за 67 игр набрал 25 (6+19) очков в регулярке.
Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта и начнётся в 17:00 мск.
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