Онлайн трансляции матчей плей-офф КХЛ, 1 марта 2023

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Сегодня, 1 марта, стартуют матчи первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. На сегодня запланированы четыре встречи. «Чемпионат» проведёт текстовые трансляции двух матчей: «Салават Юлаев» — «Адмирал» и СКА — «Динамо» Минск.

Матч между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» и начнётся в 17:00 мск.

Матч между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» пройдёт в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» и начнётся в 19:30 мск.

Матч между СКА и минским «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и начнётся в 19:30 мск.

Матч между «Локомотивом» и «Витязем» пройдёт в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» и начнётся в 19:30 мск.

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале прошлого сезона московский клуб в семи матчах обыграл магнитогорский «Металлург».