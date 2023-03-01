Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Онлайн трансляции матчей плей-офф КХЛ, 1 марта 2023

Онлайн трансляции матчей плей-офф КХЛ, 1 марта 2023
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 марта, стартуют матчи первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. На сегодня запланированы четыре встречи. «Чемпионат» проведёт текстовые трансляции двух матчей: «Салават Юлаев» — «Адмирал» и СКА — «Динамо» Минск.

Матч между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
01 марта 2023, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Адмирал
Владивосток

Матч между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» пройдёт в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
01 марта 2023, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск

Матч между СКА и минским «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
01 марта 2023, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мн
Минск

Матч между «Локомотивом» и «Витязем» пройдёт в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
01 марта 2023, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Витязь
Московская область

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале прошлого сезона московский клуб в семи матчах обыграл магнитогорский «Металлург».

Сибирское дерби и битва топовых защит. Прогнозы на старт плей-офф на Востоке КХЛ Сибирское дерби и битва топовых защит. Прогнозы на старт плей-офф на Востоке КХЛ
Три разгрома и дерзкая дуэль противоположностей. Прогнозы на старт плей-офф на Западе КХЛ Три разгрома и дерзкая дуэль противоположностей. Прогнозы на старт плей-офф на Западе КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023