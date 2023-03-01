«Патрик, конгратулейшн». Панарин поприветствовал Кейна в «Рейнджерс»
Поделиться
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал видео, где поприветствовал в составе клуба новичка Патрика Кейна.
Напомним, хоккеисты ранее на протяжении двух сезонов выступали за «Блэкхоукс» и быстро влюбили в себя хоккейную общественность своим взаимопониманием и комбинациями на льду.
В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков. «Рейнджерс» после 60 матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрали 77 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Патрик дебютирует за новый клуб в домашнем матче с «Оттавой Сенаторз».
Комментарии
- 1 марта 2023
-
21:21
-
21:16
-
21:07
-
21:00
-
21:00
-
20:52
-
20:52
-
20:50
-
20:46
-
20:38
-
20:38
-
20:36
-
20:35
-
20:29
-
20:25
-
20:18
-
20:08
-
19:54
-
19:31
-
19:20
-
19:13
-
19:08
-
18:50
-
18:38
-
18:25
-
18:05
-
17:55
-
17:48
-
17:40
-
17:23
-
17:07
-
17:00
-
16:56
-
16:36
-
16:30
Партнерский контент