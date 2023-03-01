«Патрик, конгратулейшн». Панарин поприветствовал Кейна в «Рейнджерс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал видео, где поприветствовал в составе клуба новичка Патрика Кейна.

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Напомним, хоккеисты ранее на протяжении двух сезонов выступали за «Блэкхоукс» и быстро влюбили в себя хоккейную общественность своим взаимопониманием и комбинациями на льду.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков. «Рейнджерс» после 60 матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрали 77 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Патрик дебютирует за новый клуб в домашнем матче с «Оттавой Сенаторз».