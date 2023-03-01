Хо-Сэнг оценил своё возвращение в состав «Салавата Юлаева»

Форвард «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг подвёл итоги первого матча серии плей-офф с «Адмиралом» (1:2 ОТ) и рассказал о своём самочувствии.
«Я чувствую себя хорошо, несмотря на то, что пропустил шесть месяцев. Для первой игры, в принципе, неплохо, но есть над чем работать. Как обычно бывает, от игры к игре всё будет улучшаться. Понятно, что в первом матче где-то старался использовать кисть, а где-то нет.
Что стало причиной поражения? Я уверен в нашей игре и нашем тренере. Моментов было достаточно, но нам не удалась реализация. Если даже говорить о себе, то у меня было два выхода «1 в 0». Ничего страшного не случилось, мы в себе уверены, от матча к матчу всё будет лучше.
В какой момент узнал, что буду участвовать в этом матче? Я не до конца был готов к этому, за несколько часов до матча узнал, что буду играть. Если вы видели, то в самом начале я был немного медлительным, но в течение игры стал набирать кондиции», — приводит слова Хо-Сэнга сайт «Салавата Юлаева».
За прошедшую регулярку хоккеист провёл за «Салават» всего один матч, в котором отличился результативной передачей. Он получил травму в стартовом матче.
- 1 марта 2023
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