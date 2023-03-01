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В. Козлов: Хо-Сэнга выставили в экстренном порядке, Пустозёров получил травму

В. Козлов: Хо-Сэнга выставили в экстренном порядке, Пустозёров получил травму
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Адмирала» (1:2 ОТ) объяснил отсутствие форварда уфимцев Алексея Пустозёрова и оценил возвращение Джоша Хо-Сэнга.

«Хо-Сэнг после шести пропущенных месяцев неплохо смотрелся в атаке. Конечно, есть нюансы в обороне, игре без шайбы, но это можно списать на то, что долго не играл. Мы сегодня в экстренном порядке выставили его на матч, так как Пустозёров получил травму. Большинство наигрывалось, поэтому он сегодня не принял в нём участия. Пустозёров получил повреждение на раскатке, надеемся, в следующем матче он примет участие», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта и начнётся в 17:00 мск.

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