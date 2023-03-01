«Терпение — это благодетель». Гендиректор «Салавата» — о поражении от «Адмирала»
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал поражение от «Адмирала» (1:2 ОТ) в первом матче Кубка Гагарина — 2023.
«Наши возможности в статистике сегодняшней игры. Уверенности у команды меньше вдруг не стало. В каждом следующем матче будем играть на победу. Терпение — это благодетель», — написал Баширов в своём телеграм-канале.
Напомним, в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» и «Адмирал» провели четыре встречи и обменялись победами — 2:2.
Следующая игра в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 «Салават Юлаев» — «Адмирал» состоится в Уфе 3 марта и начнётся в 17:00 мск.
Ранее, форвард «Салавата» Джош Хо-Сэнг подвёл итоги матча и рассказал о своём самочувствии.
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