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СКА сенсационно проиграл минскому «Динамо» в первом матче серии плей-офф

СКА сенсационно проиграл минскому «Динамо» в первом матче серии плей-офф
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В Санкт-Петербурге завершился первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором СКА играл на своём льду с минским «Динамо». Победу со счётом 6:4 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу минчан.

На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Яшкин с передач Никиты Гусева и Марата Хуснутдинова. На 18-й минуте равенство в счёте восстановил Никита Пышкайло.

На четвёртой минуте второго периода хозяев вновь вывел вперёд Евгений Кетов с передачи Дамира Жафярова. Через две минуты Седрик Пакетт с передач Марка Барберио и Райана Спунера сделал счёт 2:2.

На седьмой минуте третьего периода Роман Горбунов с передачи Сергея Сапего впервые в матче вывел гостей вперёд. На 13-й минуте периода Владимир Алистров сделал счёт 4:2 с передачи Ника Меркли. В конце третьего периода пятую шайбу минчан забросил Виталий Пинчук. Затем Александр Волков отыграл одну шайбу, Никита Гусев через минуту после этого, за 19 секунд до конца основного времени, сократил отставание до минимума, однако Владимир Алистров установил окончательный счёт в матче, поразив пустые ворота — 6:4.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
01 марта 2023, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 6
Динамо Мн
Минск
1:0 Яшкин (Гусев, Хуснутдинов) – 11:09 (5x5)   1:1 Пышкайло – 17:21 (5x5)   2:1 Кетов (Жафяров) – 23:11 (5x5)   2:2 Пакетт (Барберио, Спунер) – 25:04 (5x4)   2:3 Горбунов (Сапего) – 46:51 (5x5)   2:4 Алистров (Меркли) – 52:55 (5x5)   2:5 Пинчук – 57:30 (en)   3:5 Волков (Воробьёв, Хайруллин) – 58:43 (5x5)   4:5 Гусев (Яшкин, Педан) – 59:41 (5x5)   4:6 Алистров (Горбунов) – 59:54 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Второй матч серии между СКА и минским «Динамо» пройдёт в Санкт-Петербурге 3 марта и начнётся в 19:30 мск.

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