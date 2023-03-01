Впервые в истории КХЛ 4 команды с более низким посевом одержали победы в стартовых матчах

Завершился первый игровой день плей-офф Кубка Гагарина — 2023. Впервые в истории КХЛ четыре команды с более низким посевом одержали победы в стартовых матчах серий первого раунда плей-офф, сообщает пресс-служба лиги. По три победы команд с нижним посевом были в сезонах-2008/2009, 2009/2010, 2012/2013, 2015/2016.
Первый матч завершился в Уфе. «Салават Юлаев» уступил в дополнительное время «Адмиралу» — 1:2. «Витязь» в матче с «Локомотивом» с минимальным счётом (1:0 ОТ) впервые одержал победу в плей-офф Кубка Гагарина. Сенсационную победу одержало минское «Динамо», обыграв в Санкт-Петербурге обладателя Кубка Континента и лучшую команду регулярного сезона — СКА со счётом 6:4. В последнем матче игрового дня казанский «Ак Барс» проиграл в овертайме нижнекамскому «Нефтехимимку» со счётом 2:3.
Завтра, 2 марта пройдут первые матчи в следующих парах: ЦСКА — «Северсталь», «Торпедо» — «Динамо» Москва, «Авангард» — «Сибирь», «Автомобилист» — «Металлург».
- 1 марта 2023
-
23:11
-
23:09
-
23:08
-
23:07
-
23:07
-
22:59
-
22:55
-
22:46
-
22:43
-
22:42
-
22:39
-
22:38
-
22:34
-
22:32
-
22:26
-
22:26
-
22:20
-
22:17
-
22:08
-
22:06
-
22:05
-
22:00
-
22:00
-
21:45
-
21:31
-
21:21
-
21:16
-
21:07
-
21:00
-
21:00
-
20:52
-
20:52
-
20:50
-
20:46
-
20:38