Впервые в истории КХЛ 4 команды с более низким посевом одержали победы в стартовых матчах

Завершился первый игровой день плей-офф Кубка Гагарина — 2023. Впервые в истории КХЛ четыре команды с более низким посевом одержали победы в стартовых матчах серий первого раунда плей-офф, сообщает пресс-служба лиги. По три победы команд с нижним посевом были в сезонах-2008/2009, 2009/2010, 2012/2013, 2015/2016.

Первый матч завершился в Уфе. «Салават Юлаев» уступил в дополнительное время «Адмиралу» — 1:2. «Витязь» в матче с «Локомотивом» с минимальным счётом (1:0 ОТ) впервые одержал победу в плей-офф Кубка Гагарина. Сенсационную победу одержало минское «Динамо», обыграв в Санкт-Петербурге обладателя Кубка Континента и лучшую команду регулярного сезона — СКА со счётом 6:4. В последнем матче игрового дня казанский «Ак Барс» проиграл в овертайме нижнекамскому «Нефтехимимку» со счётом 2:3.

Завтра, 2 марта пройдут первые матчи в следующих парах: ЦСКА — «Северсталь», «Торпедо» — «Динамо» Москва, «Авангард» — «Сибирь», «Автомобилист» — «Металлург».