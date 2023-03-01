«Нефтехимик» впервые в истории обыграл «Ак Барс» в плей-офф Кубка Гагарина

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал первую победу над «Ак Барсом» в плей-офф Кубка Гагарина в истории клуба, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в Казани сегодня состоялся первый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» принимал на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали гости.

«Нефтехимик» дважды в истории встречался в плей-офф КХЛ с казанским клубом, и оба раза проигрывал серию со счётом 0-4 — в 2013 и 2020 годах. Таким образом, это была девятая игра между этими командами в розыгрышах Кубка Гагарина.

Второй матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится 3 марта и начнётся в 19:30 мск.