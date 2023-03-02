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Коннор Макдэвид стал третьим в списке игроков по играм с двумя или более голами подряд

Коннор Макдэвид стал третьим в списке игроков по играм с двумя или более голами подряд
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид попал в редкий список рекордсменов по играм с двумя или более голами подряд, сообщает NHL.

В момент публикации новости «Эдмонтон Ойлерз» играют против «Торонто Мэйп Лифс». Счёт матча 4:1 и Макдэвид уже успел отметиться двумя заброшенными шайбами. Таким образом, он продлил свою серию матчей с двумя или более голами до пяти встреч. Стрик хоккеиста начался в матче против «Филадельфии Флайерз», где он забросил две шайбы в третьем периоде и принёс победу «Ойлерз». Серия продолжилась в разгромном матче против «Питтсбург Пингвинз», где Коннор так же отметился двумя голами. Третий дубль подряд канадский нападающий оформил против «Коламбус Блю Джекетс», хоть это и не помогло «Эдмонтону» победить. Не помог победить «Ойлерз» и дубль Макдэвида в следующем матче против «Бостон Брюинз».

Полный список рекордсменов по играм с двумя или более голами подряд:

1. Джо Мэлоун — 6 матчей,
2. Панч Бродбент — 6 матчей,
3. Коннор Макдэвид — 5 матчей,
4. Александр Могильный — 5 матчей,
5. Марио Лемье — 6 матчей.

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