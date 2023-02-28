Коннор Макдэвид может стать лучшим снайпером НХЛ в рамках одной регулярки за 27 лет
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Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз». Теперь на счету 26-летнего нападающего 50 шайб в 61 встрече нынешнего сезона.
Как отмечает ESPN Stats & Info в «Твиттере», Макдэвид сейчас двигается в темпе, который позволит ему завершить нынешний регулярный чемпионат с 67 голами. Последним игроком, забрасывавшим 67+ шайб за сезон в Национальной хоккейной лиге, был Марио Лемье. Великий канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» забил 69 голов в сезоне-1995/1996.
Отметим, что Макдэвид принял участие во всех матчах «Эдмонтона» в нынешнем сезоне. «Нефтяникам» осталось провести 21 встречу до конца регулярного чемпионата.
Новость по темеМакдэвид побил рекорд по скорости достижения отметки в 50 голов среди действующих игроков
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