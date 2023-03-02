А. Юдин: интересное начало плей-офф, но расклад сил не изменился

Бывший защитник СКА, тренер Александр Юдин прокомментировал первый день розыгрыша Кубка Гагарина, в котором было несколько неожиданных результатов.

«Первый день плей-офф – очень интересный. Что теперь скажут те, кто предрекал лёгкую жизнь лидерам? Бой был во всех четырёх играх, очень интересное начало. И «Адмирал» перетерпел «Салават», и «Витязь» классно справлялся с «Локомотивом», «Нефтехимик» здорово начал, Минск зацепился в Петербурге. Конечно, два решающих гола «Динамо» забило после явных нарушений правил, пропущенных судьями, но нужно отдать гостям должное, играли они хорошо. Правда, концовка осталась за СКА, это настроит команду на следующий матч.

Думаю, все фавориты сейчас перестроятся, в целом расклад сил во всех парах не изменился. Скорее всего, второй раз снаряд в одну воронку не попадёт, тренеры должны провести работу над ошибками. Посмотрим, что будет завтра, когда вступят в дело ещё восемь команд. Надеюсь, там тоже будут сюрпризы», — сказал Юдин в интервью «Чемпионату».

Напомним, впервые в истории КХЛ все четыре команды с более низким посевом одержали победы в стартовых матчах.