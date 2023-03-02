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Кузнецов, лёжа на льду, нейтрализовал атаку «Анахайма» два в одного

Кузнецов, лёжа на льду, нейтрализовал атаку «Анахайма» два в одного
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахам Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче в овертайме одержали «Кэпиталз» со счётом 3:2.

В середине матча великолепной игрой в обороне отметился российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Россиянин нейтрализовал выход два в одного в исполнении хоккеистов «Анахайма». Кузнецов лёжа на льду на животе активно работал клюшкой и прервал передачу соперника, не дав ему реализовать отличный голевой момент.

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Кузнецов в прошедшем матче очков не набрал, проведя на площадке чуть более 20 минут и дважды бросив по воротам. Россиянин закончил матч с положительным показателем полезности «+1».

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