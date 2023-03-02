Кузнецов, лёжа на льду, нейтрализовал атаку «Анахайма» два в одного
Поделиться
В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахам Дакс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче в овертайме одержали «Кэпиталз» со счётом 3:2.
В середине матча великолепной игрой в обороне отметился российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Россиянин нейтрализовал выход два в одного в исполнении хоккеистов «Анахайма». Кузнецов лёжа на льду на животе активно работал клюшкой и прервал передачу соперника, не дав ему реализовать отличный голевой момент.
Кузнецов в прошедшем матче очков не набрал, проведя на площадке чуть более 20 минут и дважды бросив по воротам. Россиянин закончил матч с положительным показателем полезности «+1».
Новость по темеДубль Уилсона принёс победу «Вашингтону» в матче с «Анахаймом». Овечкин очков не набрал
Комментарии
- 2 марта 2023
-
09:30
-
09:16
-
09:04
-
08:58
-
08:46
-
08:26
-
08:13
-
07:48
-
07:12
-
06:50
-
06:42
-
06:17
-
06:06
-
05:43
-
04:21
-
04:21
-
04:00
-
03:59
-
03:46
-
00:46
- 1 марта 2023
-
23:53
-
23:48
-
23:26
-
23:16
-
23:16
-
23:11
-
23:09
-
23:08
-
23:07
-
23:07
-
22:59
-
22:55
-
22:46
-
22:43
-
22:42
Партнерский контент