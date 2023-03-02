Крэйг Баттон — о Макдэвиде: мы не видели такого доминирования в НХЛ со времён Лемье

Ведущий аналитик TSN и глава скаутского отдела канадского телеканала Крэйг Баттон поделился эмоциями от великолепной игры капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и сравнил его с легендарным нападающим Марио Лемье. Канадец в пятом матче кряду оформил дубль. Он первый за 30 лет хоккеист с такой впечатляющей серией в активе.
«У нас заканчиваются слова, чтобы описать его. Мы не видели такого доминирования в НХЛ со времён Лемье, когда он оставлял всех далеко позади в гонке бомбардиров. До Лемье так делал Гретцки. Это большая редкость, и Коннор Макдэвид это делает. И он не просто забивает голы, он делает это гениально. Его буквально не остановить», — цитирует Баттона TSN.
В 62 матчах текущего сезона на счету Макдэвида 118 очков — 52 гола и 66 результативных передач.
- 2 марта 2023
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:30
-
09:16
-
09:04
-
08:58
-
08:46
-
08:26
-
08:13
-
07:48
-
07:12
-
06:50
-
06:42
-
06:17
-
06:06
-
05:43
-
04:21
-
04:21
-
04:00
-
03:59
-
03:46
-
00:46
- 1 марта 2023
-
23:53
-
23:48
-
23:26
-
23:16
-
23:16
-
23:11
-
23:09
-
23:08
-
23:07
-
23:07
-
22:59