Крэйг Баттон — о Макдэвиде: мы не видели такого доминирования в НХЛ со времён Лемье

Ведущий аналитик TSN и глава скаутского отдела канадского телеканала Крэйг Баттон поделился эмоциями от великолепной игры капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и сравнил его с легендарным нападающим Марио Лемье. Канадец в пятом матче кряду оформил дубль. Он первый за 30 лет хоккеист с такой впечатляющей серией в активе.

«У нас заканчиваются слова, чтобы описать его. Мы не видели такого доминирования в НХЛ со времён Лемье, когда он оставлял всех далеко позади в гонке бомбардиров. До Лемье так делал Гретцки. Это большая редкость, и Коннор Макдэвид это делает. И он не просто забивает голы, он делает это гениально. Его буквально не остановить», — цитирует Баттона TSN.

В 62 матчах текущего сезона на счету Макдэвида 118 очков — 52 гола и 66 результативных передач.