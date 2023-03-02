Заслуженный тренер России объяснил неожиданное поражение «Ак Барса» на старте плей-офф КХЛ

Заслуженный тренер России Сергей Черкас сообщил, что поражения фаворитов в первых матчах серии плей-офф не стали сюрпризом, а являются следствием выравнивания сил команд в КХЛ.

«Есть ли в каком-то из поражений лидеров элемент недооценки соперника? Все причины лежат в игровой плоскости. «Нефтехимик» не просто так попал в плей-офф, он концовку сезона сыграл здорово. А «Ак Барс» как раз несколько игр проиграл, поэтому победа «Нефтехимика» не стала неожиданностью.

О том, что «Адмирал» потреплет нервы Уфе, мы тоже говорили. Так оно и происходит. Сейчас все команды более-менее выравниваются. Плюс есть фактор плей-офф, умения играть в плей-офф. Я считаю, это говорит о том, что наш чемпионат стал конкурентным», — сказал Черкас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.