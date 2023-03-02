Нападающий «Торонто» Нюландер: Макдэвид забивает как никогда. Безумие

Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер поделился эмоциями от феноменальной игры капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида в текущем сезоне НХЛ. Канадец забросил две шайбы и отдал результативную передачу в победном матче с «Мэйпл Лифс» (5:2).

«Макдэвид забивает как никогда и продолжает отдавать передачи. Безумие. Он просто всё больше набирает обороты», — цитирует Нюландера Sportsnet.

Канадец в пятом матче кряду оформил дубль. Он первый за 30 лет хоккеист с такой впечатляющей серией в активе. В 62 матчах текущего сезона на счету Макдэвида 118 очков — 52 гола и 66 результативных передач.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева одержали победу в матче со счётом 5:2.