Нападающий «Торонто» Нюландер: Макдэвид забивает как никогда. Безумие

Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер поделился эмоциями от феноменальной игры капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида в текущем сезоне НХЛ. Канадец забросил две шайбы и отдал результативную передачу в победном матче с «Мэйпл Лифс» (5:2).
«Макдэвид забивает как никогда и продолжает отдавать передачи. Безумие. Он просто всё больше набирает обороты», — цитирует Нюландера Sportsnet.
Канадец в пятом матче кряду оформил дубль. Он первый за 30 лет хоккеист с такой впечатляющей серией в активе. В 62 матчах текущего сезона на счету Макдэвида 118 очков — 52 гола и 66 результативных передач.
Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева одержали победу в матче со счётом 5:2.
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