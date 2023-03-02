Бывший главный тренер «Адмирала» оценил шансы команды в серии с «Салаватом Юлаевым»

Олимпийский чемпион, бывший главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов считает, что владивостокская команда в серии с «Салаватом Юлаевым» имеет равные шансы на победу.

«Я рад, что у «Адмирала» всё получается, переживаю за них, дай бог, чтобы и дальше всё складывалось. Это хорошая команда, а Владивосток – хороший город. С такой логистикой команда нашла в себе силы и возможности весь сезон провести на ровном уровне, без провалов. Есть ли шансы в серии с «Салаватом Юлаевым»? Есть. Вчера владивостокцы показали достойную игру и победили. По первой встрече был виден большой настрой. «Адмирал» привык к таким перелётам, а Уфе будет тяжелее. В целом же шансы по-прежнему одинаковые, желаю удачи обеим командам. К кому в итоге она повернётся, будет зависеть сразу от нескольких компонентов», — сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в первом матче серии победу одержал «Адмирал» со счётом 2:1 в овертайме.