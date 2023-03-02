Кейн проводит первую тренировку в составе «Рейнджерс»

Новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн проводит первую тренировку с командой, сообщает журналист Дэн Розен в своём «твиттере». Отмечается, что форвард работает с российским голкипером Игорем Шестёркиным.
Фото: «Твиттер» Дэна Розена
Фото: «Твиттер» Дэна Розена
Напомним, 1 марта 2023 года Кейн перешёл из «Чикаго» в «Рейнджерс» в результате обмена.
В нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Кейн принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков. «Рейнджерс» после 61 матча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрали 79 очков и располагаются на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Патрик дебютирует за новый клуб в домашнем матче с «Оттавой Сенаторз».
- 2 марта 2023
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