Вратарь Антон Худобин планирует выступать в КХЛ в сезоне-2023/2024

Как стало известно «Чемпионату», голкипер системы «Даллас Старз» Антон Худобин планирует выступать в КХЛ в сезоне-2023/2024.

36-летний вратарь в начале октября 2022 года был отправлен «Далласом» на драфт отказов. С драфта голкипера никто не забрал, и он отправился в АХЛ в фарм-клуб «звёзд» — «Техас Старз». В марте 2022 года вратарь перенёс операцию на бедре. Сообщалось, что он пропустит около шести месяцев. Контракт Худобина с клубом заканчивается в конце сезона-2022/2023. Зарплата вратаря составляет $ 3,33 млн за сезон.

В общей сложности у россиянина 259 матчей в НХЛ, процент отражённых бросков — 91,6%, он пропускал в среднем 2,50 шайбы за игру.

Худобин является финалистом Кубка Стэнли в составе «звёзд» в сезоне-2019/2020, чемпионом мира 2014 года в составе сборной России.