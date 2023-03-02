Форвард «Бостона» Пастрняк — шестой в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Новый восьмилетний контракт нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка со средней зарплатой $ 11,25 млн — шестой по величине в НХЛ, сообщает «твиттер» CapFriendly.
Рейтинг самых дорогостоящих контрактов выглядит следующим образом:
1. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») – $ 12,6 млн в год;
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») – $ 12,5 млн в год;
3. Артемий Панарин («Ню-Йорк Рейнджерс») – $ 11,67 млн в год;
4. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») – $ 11,64 млн в год;
5. Эрик Карлссон («Сан-Хосе Шаркс») – $ 11,5 млн в год;
6. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») – $ 11,25 млн в год.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Пастрняк сыграл 60 матчей, в которых забросил 42 шайбы и отдал 38 результативных передач, набрав в общей сложности 80 очков.
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