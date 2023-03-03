Четыре передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» одержать волевую победу над «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Сент-Луис Блюз». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:3.
Главным героем матча стал российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич, который отметился четырьмя результативными передачами. Форвард «блюзменов» Никита Александров отдал два голевых паса. Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов забил гол и отдал результативную передачу. Отметим, что после первого периода хозяева вели в счёте 2:0.
В параллельном матче в Лос-Анджелесе местные «Кингз» обыграли «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:2. Российский нападающий «Монреаля» Денис Гурьянов забросил первую шайбу в составе нового клуба. В матче состоялся дебют российского защитника «Лос-Анджелеса» Владислава Гаврикова, который отметился в протоколе двумя штрафными минутами.
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