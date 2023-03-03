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Четыре передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» одержать волевую победу над «Сан-Хосе»

Четыре передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» одержать волевую победу над «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Сент-Луис Блюз». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:3.

Главным героем матча стал российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич, который отметился четырьмя результативными передачами. Форвард «блюзменов» Никита Александров отдал два голевых паса. Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов забил гол и отдал результативную передачу. Отметим, что после первого периода хозяева вели в счёте 2:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2023, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 6
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Барабанов (Юнссон, Ферраро) – 03:50 (5x5)   2:0 Кутюр (Карлссон, Барабанов) – 06:31 (5x5)   2:1 Парэйко (Александров, Ливо) – 22:35 (5x5)   2:2 Кайру (Бучневич, Крюг) – 25:21 (5x4)   2:3 Браун (Бучневич, Парэйко) – 29:30 (5x5)   2:4 Шенн (Кайру, Бучневич) – 39:00 (5x4)   3:4 Лоренц (Беннинг) – 46:36 (4x5)   3:5 Питлик (Александров) – 54:52 (5x5)   3:6 Капанен (Бучневич, Шенн) – 57:03 (en)

В параллельном матче в Лос-Анджелесе местные «Кингз» обыграли «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:2. Российский нападающий «Монреаля» Денис Гурьянов забросил первую шайбу в составе нового клуба. В матче состоялся дебют российского защитника «Лос-Анджелеса» Владислава Гаврикова, который отметился в протоколе двумя штрафными минутами.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2023, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон – 09:14 (5x4)   1:1 Иафалло (Виларди) – 27:42 (5x5)   2:1 Виларди (Рой, Дурзи) – 47:27 (5x5)   3:1 Копитар (Байфилд) – 48:30 (5x5)   3:2 Гурьянов (Мэтисон, Савар) – 49:39 (5x5)
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