«Даллас» обменял российского голкипера Худобина в «Чикаго»

Российский голкипер Антон Худобин в результате обмена перешёл из «Даллас Старз» в «Чикаго Блэкхоукс», сообщает пресс-служба НХЛ.
«Чикаго» также получил право выбора во втором раунде драфта 2025 года. «Даллас» усилился нападающим Максом Доми и вратарём Диланом Уэллсом.
В нынешнем сезоне 36-летний россиянин в НХЛ не выступал, проведя 24 матча за фарм-клуб «Далласа» в АХЛ. В составе «Техаса» коэффициент надёжности российского вратаря составил 2,89 при 89,9% отражённых бросков.
Напомним, 36-летний вратарь в начале октября 2022 года был отправлен «Далласом» на драфт отказов. С драфта голкипера никто не забрал, и он отправился в АХЛ. Худобин является финалистом Кубка Стэнли в составе «звёзд» в сезоне-2019/2020, чемпионом мира 2014 года в составе сборной России. Его контракт со средней зарплатой в $ 3,33 млн действует до конца текущего сезона.
Как сообщал ранее «Чемпионат», Худобин планирует продолжить карьеру в КХЛ. В общей сложности у россиянина 259 матчей в НХЛ, 91,6% отражённых бросков, он пропускал в среднем 2,50 шайбы за игру.
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