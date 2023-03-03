Главный тренер «Бостона» назвал Орлова в топ-3 в команде по силе броска
Поделиться
Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери остался в восторге от игры российского защитника «Брюинз» Дмитрия Орлова. Россиянин забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче с «Баффало» (7:1). Орлов набрал 8 (3+5) очков за первые четыре матча в составе «Брюинз».
«В атаке Орлов великолепен. У него уже три гола, столько же, сколько было в «Вашингтоне» в этом сезоне до того, как его обменяли. Он здорово играет в обороне, он тяжёлый и жёсткий. И у него элитное видение площадки и руки. Отличное усиление для нас. По чистой силе броска он в нашей команде в топ-3. Особенно при броске в касание», — цитирует Монтгомери пресс-служба «Бостона».
Орлов установил рекорд «Бостона» по очкам среди защитников за первые четыре матча в составе клуба.
Новость по темеОрлов установил рекорд «Бостона» по очкам защитников в первых четырёх матчах за клуб
Комментарии
- 3 марта 2023
-
11:30
-
11:19
-
11:05
-
10:55
-
10:35
-
10:23
-
10:11
-
10:00
-
09:55
-
09:47
-
09:28
-
09:12
-
08:46
-
08:40
-
08:30
-
08:14
-
07:05
-
05:54
-
05:53
-
05:51
-
05:42
-
04:56
-
04:39
-
04:34
-
00:00
- 2 марта 2023
-
23:43
-
23:39
-
23:34
-
23:29
-
23:21
-
23:17
-
23:13
-
23:09
-
23:07
-
22:49
Партнерский контент