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Главный тренер «Бостона» назвал Орлова в топ-3 в команде по силе броска

Главный тренер «Бостона» назвал Орлова в топ-3 в команде по силе броска
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Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери остался в восторге от игры российского защитника «Брюинз» Дмитрия Орлова. Россиянин забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче с «Баффало» (7:1). Орлов набрал 8 (3+5) очков за первые четыре матча в составе «Брюинз».

«В атаке Орлов великолепен. У него уже три гола, столько же, сколько было в «Вашингтоне» в этом сезоне до того, как его обменяли. Он здорово играет в обороне, он тяжёлый и жёсткий. И у него элитное видение площадки и руки. Отличное усиление для нас. По чистой силе броска он в нашей команде в топ-3. Особенно при броске в касание», — цитирует Монтгомери пресс-служба «Бостона».

Орлов установил рекорд «Бостона» по очкам среди защитников за первые четыре матча в составе клуба.

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