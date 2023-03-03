Это Орлов или Макдэвид? Русский защитник бьёт рекорды после ухода из «Вашингтона»

Дмитрий набрал восемь очков в четырёх матчах, а тренер «Бостона» называет его бросок одним из лучших в команде.

«Бостон» не остановить. Они теряют одного игрока за другим – сначала Тэйлора Холла, потом Ника Фолиньо, а сегодня после хита Ильи Любушкина досрочно завершил матч Брэд Маршан – но продолжают разрывать НХЛ и целятся на новые рекорды лиги по очкам и победам в регулярке.

Благодаря победе в матче с «Баффало» они установили рекорд НХЛ по скорости набора 100 очков в регуярном сезоне, управившись за 61 матч. Предыдущее достижение держалось с 1967 года «Монреалем». А Дмитрий Орлов после ухода из «Вашингтона» превратился в какого-то русского Коннора Макдэвида.

В четырёх матчах за новую команду у Орлова уже восемь очков! Больше за этот отрезок набрали только Клод Жиру (10) и Макдэвид (9), так что сравнения вполне уместны. Особенно, если вспомнить, что Орлов – защитник.

Нулевая ничья держалась полтора периода до тех пор, пока Орлов не приложился от души из круга вбрасывания в большинстве, открыв счёт. Этот был его шестой гол в сезоне и третий – за новую команду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«В атаке Орлов великолепен. У него уже три гола, столько же, сколько было в «Вашингтоне» в этом сезоне до того, как его обменяли. Он здорово играет в обороне, он тяжёлый и жёсткий. И у него элитное видение и руки. Отличное усиление для нас. По чистой силе броска он в нашей команде в топ-3. Особенно при броске в касание», — высказался после матча главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери.

Эта шайба положила начало унизительному разгрому – спустя полторы минуты российский защитник отметился передачей на гол Якуба Лауко.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «Бостон» забросил ещё пять шайб, а Орлов установил новый рекорд клуба! Он ассистировал Патрису Бержерону (капитан забросил броском в пустые ворота от своей лицевой линии) и набрал своё восьмое очко в составе «Бостона».

Россиянин стал первым защитником «мишек», набравшим восемь очков в первых четырёх матчах. Среди полевых лучше него в «Бостоне» начинал только нападающий Фред Станфилд в 1967 году, набравший тогда 11 результативных баллов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Когда болельщики в восхищении сравнивали Орлова с легендарным бостонским защитником Бобби Орром, они были недалеки от истины. По крайней мере, на этом отрезке россиянин показывает едва ли не лучший хоккей в своей карьере. С момента перехода в «Бостон» именно Орлов – с большим отрывом лучший бомбардир команды (у ближайших преследователей Захи, Пастрняка и Бержерона за этот период по четыре очка). Сегодня Дмитрий сыграл больше всех в команде – 21 минуту, заработал «+3» и вновь вошёл в число трёх лучших игроков матча.

Статистика Дмитрия Орлова в сезоне-2022/2023

«Длинная неделя, много эмоций, впервые в карьере я перешёл в другую команду. Спасибо руководству «Вашингтона», что обменял меня в «Бостон», это великолепная команда. Рад оказаться здесь, просто стараюсь выкладываться на максимум в каждой игре, играть так, будто каждый матч – мой последний.

Мы показываем отличный хоккей. С «Калгари», может, не так хорошо сыграли, но всё равно смогли победить. Не знаю, почему набираю так много очков. Это хорошая команда, в которой все играют друг за друга, стараются креативить, находить партнёров передачами», — сказал Орлов.