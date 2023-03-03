Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Орлов установил рекорд «Бостона» по очкам защитников в первых четырёх матчах за клуб

Орлов установил рекорд «Бостона» по очкам защитников в первых четырёх матчах за клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов забросил шайбу, отдал две результативные передачи и помог «Бостону» одержать разгромную победу в матче с «Баффало» (7:1). Россиянин набрал 8 (3+5) очков за первые четыре матча в составе «Брюинз».

Таким образом, Орлов стал первым защитником «мишек», набравшим восемь очков в первых четырёх матчах за клуб. Среди полевых лучше него в «Бостоне» начинал только нападающий Фред Стэнфилд в 1967 году, набравший тогда 11 результативных баллов. Примечательно, что восемь очков в первых четырёх матчах за «Бостон» набирал российский нападающий Дмитрий Квартальнов.

Напомним, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:1.

Это Орлов или Макдэвид? Русский защитник бьёт рекорды после ухода из «Вашингтона» Это Орлов или Макдэвид? Русский защитник бьёт рекорды после ухода из «Вашингтона»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023