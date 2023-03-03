Орлов установил рекорд «Бостона» по очкам защитников в первых четырёх матчах за клуб

Российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов забросил шайбу, отдал две результативные передачи и помог «Бостону» одержать разгромную победу в матче с «Баффало» (7:1). Россиянин набрал 8 (3+5) очков за первые четыре матча в составе «Брюинз».

Таким образом, Орлов стал первым защитником «мишек», набравшим восемь очков в первых четырёх матчах за клуб. Среди полевых лучше него в «Бостоне» начинал только нападающий Фред Стэнфилд в 1967 году, набравший тогда 11 результативных баллов. Примечательно, что восемь очков в первых четырёх матчах за «Бостон» набирал российский нападающий Дмитрий Квартальнов.

Напомним, в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:1.